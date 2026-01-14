Историки усомнились в подлинности портрета Анны Болейн

Портрет Анны Болейн, хранящийся в Национальной портретной галерее Великобритании, мог быть написан, чтобы показать значительное сходство между ней и ее дочерью от короля Генриха VIII, которая стала королевой Англии и Ирландии Елизаветой I.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет The Independent.

Картина была написана через 50 лет после казни Анны Болейн. Исследователи предполагают, что она была специально написана с ключевыми чертами сходства между Елизаветой I и ее матерью, чтобы придать Елизавете дополнительную легитимность как монарху.

Сокуратор новой выставки в родовом имении семьи Болейн, замке Хевер, доктор Оуэн Эммерсон рассказал, что в контексте правления Елизаветы сходство с ее семьей имело важное значение и должно было укрепить ее власть.

В тот момент она находилась под сильным давлением католической церкви, что могло угрожать ее власти.

"Ее отлучили от церкви, поэтому Папа Римский дал разрешение ее подданным бросать ей вызов и свергать ее. Угрозы усиливались тем, что она вышла из детородного возраста и оставалась незамужней. Поэтому она не могла продвигать свою легитимность", - рассказал Эммерсон.

Он сказал, что в это время на нескольких портретах Анны Болейн появилась закономерность, на которой она особенно похожа на свою дочь. По мнению доктора Эммерсона, это был хитрый шаг, чтобы "продвинуть легитимность Елизаветы, оглядываясь в прошлое, чтобы попытаться укрепить ее претензии на трон".

Причина, по которой она должна была выглядеть так, как ее предки, в том, что Анну Болейн казнили за государственную измену и прелюбодеяние. Ходили слухи, что Елизавета не была дочерью Генриха VIII, поэтому ретроспективно ее изображали как Тюдора.

Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента смерти ее матери, Елизавета I стремилась использовать образы как своеобразную пропаганду, поскольку сталкивалась с растущими опасениями относительно своего влияния на трон. Картину, скорее всего, заказал один из ее придворных для публичного показа, чтобы продемонстрировать верность Елизавете. В XVI веке уровень грамотности был низким, поэтому общество особенно руководствовалось визуальным языком - "многие образы передавались через портреты".