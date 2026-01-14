Женщина использовала блинчик как оружие и попала под суд

Жительнице Австралии вынесли приговор за нападение на министра с блинчиком. Об этом сообщает 1 News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

56-летняя риэлтор Сюзанна Ли Милгейт в сентябре 2023 года напала на Наташу Файлс, которая в то время занимала должность премьер-министра региона Северная территория. Инцидент произошел на рынке Найтклифф. Милгейт бросилась к Файлс и стала бить ее свернутым блинчиком в картонном держателе. В результате нападения у Файлс остались кровоподтеки на лице.

Милгейт назвала свои действия протестом против жестких карантинных ограничений, введенных Файлс. На судебном заседании она пояснила, что ее муж перенес инсульт в январе 2020 года и нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации. Сразу после инцидента женщину лишили лицензии риэлтора.

На финальном заседании 12 января Милгейт самостоятельно представляла свои интересы. Она также подала ходатайства об отводе судьи и прокурора, утверждая, что они предвзяты и вступили в сговор с Файлс, но они были отклонены. Судья признала, что блинчик, брошенный в лицо министру, был использован как оружие.

Суд счел произошедшее умышленным нападением, а не акцией гражданского неповиновения, поскольку Милгейт заранее попросила кого-то заснять атаку. В итоге ее приговорили к году условного заключения. "Я никогда не была плохим человеком и никогда не обидела бы и мухи", - заявила обвиняемая. Судья Джули Франц учла, что преступление было совершено на фоне стресса, депрессии и потери бизнеса, а также то, что Милгейт уже провела 24 дня под стражей.

Услышав приговор, женщина расплакалась и поблагодарила судью. Однако позже она сообщила журналистам, что намерена обжаловать решение, так как оно мешает ей вернуть лицензию риэлтора.