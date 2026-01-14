Юный рыболов поймал самую большую в мире меч-рыбу

В Новой Зеландии юный рыболов Чарли Роу поставил мировой рекорд, поймав меч-рыбу весом 137,4 килограмма. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рыба попалась 15 мая 2025 года, когда Роу занимался ловом на борту судна Rowe 'De' O. В рыбалке также участвовал лауреат премии IGFA Tommy Gifford Джон Баттертон.

Массу улова подтвердили на сертифицированных весах. В декабре 2025 года эту меч-рыбу признали самой большой в мире из пойманных мальчиками при помощи снасти с разрывной нагрузкой лески до 15 килограммов.

Длина меч-рыб достигает 4,55 метра, а вес составляет до 650 килограммов. Они не представляют опасности для человека и почти никогда не нападают на людей. Известно только одно исключение: в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, который выстрелил в нее из гарпунного ружья.