Ученые узнали, какие изменения происходят с организмом астронавтов в космосе

Новое научное исследование влияния космических полетов на здоровье человека показало, что у астронавтов со временем меняются положение и форма мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Sky News со ссылкой на исследование Proceedings of the National Academy of Sciences.

После пребывания в космосе мозг смещается "вверх и назад внутри черепа", причем наибольшие изменения фиксируются в сенсорных и моторных областях. Наблюдаются, по словам ученых, "региональные нелинейные боковые деформации, которые отличаются между верхними и нижними частями мозга".

В частности, исследователи проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до полета и после возвращения из космоса. Полученные данные сравнили со снимками 24 гражданских участников на Земле, которые находились в условиях длительного постельного режима с наклоном головы вниз - модели, имитирующей воздействие микрогравитации.

У гражданских участников также зафиксировали изменения формы и положения мозга, однако у астронавтов смещение вверх было значительно более выраженным.

"Последствия этих связанных с космическими полетами смещений и деформаций мозга для здоровья и работоспособности человека требуют дальнейших исследований, чтобы проложить путь к более безопасному освоению космоса", - отметили ученые.

По их словам, хотя большинство деформаций исчезает в течение шести месяцев после полета, часть изменений сохраняется.

Соавтор исследования, профессор кафедры прикладной физиологии и кинезиологии Университета Флориды Рэйчел Сайдлер подчеркнула, что "необходимо понять эти изменения и их влияние, чтобы обеспечить безопасность и здоровье астронавтов и сохранить их долгосрочную работоспособность".

Говоря о роли продолжительности пребывания в космосе, Сайдлер отметила, что именно этот фактор является ключевым: