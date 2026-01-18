Таинственная древняя рукопись оказалась шифром

Так называемый манускрипт Войнича, который не могли разгадать десятки лет, оказался шифром. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе, опубликованной в научном журнале Cryptologia, излагается метод шифрования, подобным которому мог пользоваться автор таинственной рукописи. Для шифрования нужно бросить игральную кость и вытянуть из колоды случайную игральную карту. Выпавшее число показывает, как поделить шифруемое слово на последовательности из одной или двух букв, а от выбранной карты зависит, какая шифровальная таблица будет использоваться для перевода букв в письмена, из которых состоит манускрипт.

Манускрипт Войнича представляет собой древнюю рукописную книгу с пергаментными страницами и переплетом из козьей кожи. Судя по радиоуглеродному анализу, она была изготовлена в начале XV века.

Письмена, которые использовал автор манускрипта, не совпадают ни с одной известной азбукой. Часть букв встречается только в начале слов, другие - только в конце, а третьи - исключительно в середине. Некоторые особенности придают тексту сходство с китайским текстом, другие - с языком ацтеков. При этом многочисленные иллюстрации выдают его европейское происхождение.