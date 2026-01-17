Из «самой уродливой елки Германии» сделают арт-объект

В немецком городе Хольцминден рождественская ель, которая стала объектом насмешек жителей, будет сохранена в качестве арт-объекта, пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дерево быстро получило в соцсетях прозвище "маленькая уродливая рождественская елка в Германии", и многие горожане призывали как можно скорее убрать его с площади.

Однако городские власти приняли противоположное решение. По словам представителя городского маркетинга Изабеллы Адам, ель стала настолько узнаваемой, что от нее решили не избавляться полностью.

"Дерево стало символом. Мы не хотели просто выбросить его", - пояснила она.

После демонтажа праздничного оформления было решено сохранить верхнюю часть ели длиной около одного метра. Чтобы предотвратить разрушение, местная художница Карола Кемпкес отливает сохранившийся фрагмент в эпоксидной смоле. Работа выполняется поэтапно: слои по десять сантиметров застывают в течение трех дней. Окончательный размер сохраненной части дерева пока не определён.

Городские власти уже подыскивают место для размещения необычного экспоната. Из-за опасений, что солнечный свет может повредить материал, памятник, вероятно, будет установлен в помещении туристического информационного центра в центре Хольцминдена.