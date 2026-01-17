В Норвегии обнаружено золотое кольцо возрастом около 800 лет

В норвежском городе Тёнсберг археологи обнаружили уникальную находку - золотое кольцо возрастом около 800 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, артефакт был найден примерно на глубине 7 см в слое почвы археологом Линдой Осхейм и уже получил название "находка мечты" в Норвежском институте исследований культурного наследия (NIKU).

Сам почвенный слой, в котором находилось кольцо, не был датирован. Однако прямо над кольцом археологи обнаружили небольшую еловую ветку. Она была датирована методом радиоуглеродного анализа, который используется для определения возраста органических материалов. Анализ показал, что ветка относится к периоду между 1167 и 1269 годами. Следовательно, украшение, вероятно, еще старше, поскольку оно находилось в земле ниже ветки.

Кольцо изготовлено из золота, украшено синим овальным камнем, вероятно стеклянным, имитирующим сапфир, и богато декорировано филигранью и грануляцией.

По мнению специалистов, кольцо принадлежало женщине из высших слоев общества. Подобные находки крайне редки. В национальной базе данных Норвегии зарегистрировано всего лишь 63 средневековых золотых кольца, а в Тёнсберге такое украшение находят впервые за последние 15 лет.