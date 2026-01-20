Археологи нашли на дне озера доисторические каноэ, которые старше пирамид

Археологи в США нашли на дне озера Мендота (штат Висконсин) 16 доисторических каноэ. Возраст некоторых из них составляет 5200 лет, что делает их старше Великой пирамиды Гизы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет indiandefencereview.com.

Сохранение их стало возможным благодаря уникальному химическому составу озера. Низкий уровень кислорода, тонкие слои осадка и низкие стабильные температуры вместе создали идеальную капсулу времени. С течением столетий ил запечатал лодки в почти идеальном состоянии.

В итоге было задокументировано шестнадцать лодок, сгруппированных в две группы, возможно, обозначающие древние прибрежные зоны высадки, где общины собирались для рыбалки, торговли или путешествий.

В отличие от каменных реликвий, деревянные артефакты редко сохраняются так долго, что делает этот клад редким свидетельством того, как древние жители использовали озера в качестве транспортных путей. Каноэ, вероятно, были намеренно затоплены, чтобы их корпуса не высыхали и не трескались во время суровых зим. Некоторые из них были найдены с грузилами для сетей - плоскими камнями, используемыми для рыбалки.

Исследователи использовали радиоуглеродное датирование, которое измеряет распад изотопов углерода-14, и установили возраст самой старой лодки - примерно на 3200 лет старше Великой пирамиды. Некоторые лодки были вырезаны из красного дуба, выбранного за его устойчивость к воде после надлежащей обработки. Строители использовали огонь для выдалбливания бревен, соскабливая обугленную древесину каменными или ракушечными инструментами.

Теперь перед командой стоит деликатная задача по поднятию лодок на поверхность. Извлечение пропитанной водой древесины из озера чревато рарушением по мере испарения воды. Только самые прочные суда могут быть безопасно подняты, в то время как другие остаются под водой, документируются и защищаются для будущих исследований.