Ученые обеспокоены размножением гигантских жаб в Японии

Ученые из Университета Маккуори установили, что инвазивные тростниковые жабы в Японии за несколько десятилетий заметно увеличились в размерах и изменили форму тела.

результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Исследование показало, что жабы, обитающие на острове Исигаки на юге Японии, значительно крупнее своих сородичей из других регионов. В среднем их масса достигает 190 граммов, тогда как у популяции в Австралии - около 135 граммов. Для сравнения также использовались данные из естественного ареала вида в Южной Америке и других интродуцированных популяций, включая Гавайи.

По словам авторов работы, различия в размерах и строении тела сформировались менее чем за 100 лет - с момента расселения вида за пределами Южной Америки в XX веке. Это значительно быстрее, чем предполагают классические представления о темпах эволюции.

Тростниковая жаба, известная своей токсичностью, была завезена в Австралию для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, однако быстро распространилась и нанесла серьезный ущерб местным экосистемам. Вид опасен для многих хищников, поскольку выделяет сильнодействующие токсины.

Исследователи отмечают, что причины ускоренного увеличения размеров жаб пока окончательно не установлены. Среди возможных факторов называют благоприятный климат японского острова, включая высокую влажность и круглогодичные осадки, а также снижение давления со стороны хищников.

Авторы подчеркивают, что полученные данные ставят под сомнение представление об неизменно медленном характере эволюционных изменений и показывают, что при резкой смене условий среды виды могут адаптироваться гораздо быстрее, чем считалось ранее.