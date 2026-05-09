Развеян популярный стереотип о пользе отказа от соцсетей

Полный отказ от социальных сетей не делает людей ни счастливее, ни тревожнее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Антверпена и Гентского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали 10 исследований с участием 4674 человек, в которых добровольцы полностью отказывались от соцсетей на срок от одного дня до четырех недель. Авторы хотели проверить популярную идею о том, что "цифровой детокс" способен улучшить настроение, снизить стресс и повысить удовлетворенность жизнью.

В последние годы многие пользователи жалуются, что соцсети вызывают тревогу, чувство перегруженности и зависть к чужой "идеальной" жизни. На этом фоне популярность набирают практики временного отказа от соцсетей.

Существует несколько теорий, объясняющих потенциальную пользу такого подхода. Одна из них предполагает, что отказ от соцсетей избавляет человека от постоянного сравнения себя с другими. Другая - что освободившееся время люди начинают тратить на более полезные занятия: спорт, встречи с друзьями или отдых.

Однако результаты отдельных экспериментов до сих пор противоречили друг другу. Одни исследования показывали улучшение самочувствия, другие - усиление чувства одиночества, а некоторые не находили никаких изменений.

Чтобы разобраться в этом, команда под руководством Лауры Лемахье объединила данные прошлых работ и провела метаанализ. Исследователи оценивали три показателя: положительные эмоции, отрицательные эмоции и общую удовлетворенность жизнью.

Оказалось, что полный отказ от соцсетей не оказывает статистически значимого влияния ни на один из этих параметров. Люди не становились заметно радостнее или спокойнее, но и не чувствовали себя хуже.

Также не имела значения продолжительность "детокса": четырехнедельный перерыв не давал лучших результатов, чем недельный.

Авторы предполагают, что плюсы и минусы отказа от соцсетей могут взаимно компенсировать друг друга. Например, человек избавляется от потока уведомлений и информационного шума, но одновременно теряет часть общения и развлечений.

Исследователи отмечают, что большинство изученных работ проводилось на студентах западных стран, поэтому результаты могут не отражать опыт людей других возрастов и культур. Кроме того, многие участники не выдерживали полный отказ от соцсетей и все равно заходили в приложения во время эксперимента.

По мнению авторов, более эффективной стратегией может быть не полный отказ от соцсетей, а изменение привычек их использования - например, ограничение экранного времени или отключение уведомлений.