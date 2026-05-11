Новая находка на межзвездной комете 3I/ATLAS поразила ученых

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество "тяжелой воды". Это указывает на то, что объект сформировался в условиях, сильно отличающихся от тех, в которых возникла Солнечная система.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена менее года назад и стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, замеченным в Солнечной системе. Ученые из Мичиганский университет изучили состав воды в ее газовой оболочке и обнаружили необычно высокую концентрацию дейтерия - тяжелого изотопа водорода.

Обычная вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Однако в "тяжелой воде" часть водорода заменена дейтерием, который содержит не только протон, но и нейтрон.

Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия к обычному водороду в 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы, и почти в 40 раз выше, чем в земных океанах.

"Количество дейтерия по отношению к обычному водороду в воде оказалось выше всего, что мы когда-либо видели в других планетных системах и кометах", - заявил ведущий автор работы Луис Саласар Мансано.

По словам ученых, содержание дейтерия служит своеобразным "химическим отпечатком", позволяющим понять, в каких условиях формировался объект. Высокая доля тяжелой воды говорит о том, что комета возникла в крайне холодной области с низким уровнем излучения.

"Это доказательство того, что условия, приведшие к формированию нашей Солнечной системы, не являются универсальными для всей галактики", - отметила соавтор исследования Тереса Панеке-Карреньо.

Для анализа ученые использовали данные обсерватории MDM в Аризоне и радиотелескопического комплекса ALMA в Чили. Инструменты ALMA позволили впервые в истории напрямую измерить содержание тяжелой воды у межзвездного объекта.

Исследователи считают, что в ближайшие годы число подобных открытий вырастет благодаря новым телескопам. Это поможет ученым сравнивать условия формирования планетных систем в разных частях галактики.