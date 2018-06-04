В небе над Африкой взорвался астероид - ВИДЕО

4 июня 2018 15:29

В субботу, 2 июня, над Африкой взорвался астероид. Видео инцидента опубликовано на канале OFM Videos, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным NASA, астрономическое тело было обнаружено Обсерваторией Стюарда в американском городе Тусон. 

Позднее Центры малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории, где специалисты сообщили о возможности столкновения его с Землей. 

Однако объект на вызвал опасений из-за небольших размеров. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Астероид взорвался над Африкой

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