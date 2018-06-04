В небе над Африкой взорвался астероид - ВИДЕО
4 июня 2018 15:29 697
В субботу, 2 июня, над Африкой взорвался астероид. Видео инцидента опубликовано на канале OFM Videos, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По данным NASA, астрономическое тело было обнаружено Обсерваторией Стюарда в американском городе Тусон.
Позднее Центры малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории, где специалисты сообщили о возможности столкновения его с Землей.
Однако объект на вызвал опасений из-за небольших размеров.
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