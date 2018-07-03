В немецком аэропорту на охранника напал неизвестный с ножом

3 июля 2018 12:06

Мужчина подкрался к правохранителю сзади и ударил по голове.

В зоне прилёта аэропорта Дюссельдорфа на одного из сотрудников службы безопасности напал неизвестный с ножом. Пострадавшего срочно госпитализировали. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что 24-летний мужчина подкрался к охраннику сзади и ударил его по голове ножом. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Предполагается, что у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.

Пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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