В немецком аэропорту на охранника напал неизвестный с ножом
3 июля 2018 12:06 170
Мужчина подкрался к правохранителю сзади и ударил по голове.
В зоне прилёта аэропорта Дюссельдорфа на одного из сотрудников службы безопасности напал неизвестный с ножом. Пострадавшего срочно госпитализировали. Об этом сообщает Die Welt.
Отмечается, что 24-летний мужчина подкрался к охраннику сзади и ударил его по голове ножом. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Предполагается, что у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.
Пострадавшего уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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