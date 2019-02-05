В Швеции могут начать разработку уникального месторождения графита

Австралийская компания Talga Resources запросила разрешение на начало разработки уникального месторождения графита в регионе Норрботтен на севере Швеции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается на сайте компании, в районе месторождения Нунасваара отмечается самая высокая концентрация графита, что делает возможным производство графена в промышленных масштабах.



"Мы изучали этот район с 2012 года и пришли к выводу, что здесь находится уникальное месторождение графита. Здесь самая высокая концентрация вещества в мире. Мы можем производить экологически чистые продукты из графита и графена", - рассказала в понедельник представитель компании Анна Утси (Anna Utsi) в интервью телеканалу SVT.

Графен - уникальный материал, состоящий из единичного слоя атомов углерода. За счет такой структуры он обладает рядом уникальных физико-химических свойств, в частности, высокой тепло- и электропроводимостью. За его открытие британские ученые российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году были удостоены Нобелевской премии.

Также компания планирует производить аккумуляторы для электромобилей.



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