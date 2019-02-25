Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) получил премию "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм". Об этом объявили на церемонии вручения награды, присуждаемой Американской академией киноискусств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Человек-паук: Через вселенные" режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана повествует о том, как супергерои из разных вселенных объединяются для борьбы со злом.

На приз в этой номинации были выдвинуты также мультфильмы "Суперсемейка-2" (Incredibles 2) Брэда Берда о новых похождениях Мистера Исключительного и его супруги Миссис Исключительной, "Остров собак" (Isle of Dogs) режиссера Уэса Андерсона о приключениях мальчика, потерявшего своего пса, "Мирай из будущего" (Mirai) режиссера Мамору Хосода об открытии главным героем - мальчиком Куном - нового мира и "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet) режиссеров Фила Джонстона и Рича Мура о похождениях Ральфа и Ванилопы фон Кекс на просторах всемирной паутины.

Мультфильм "Бао" (Bao) получил премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Борьбу за "Оскар" в этой категории также вели мультфильмы "Поведение животных" (Animal Behaviour), "После полудня" (Late Afternoon), "Один маленький шаг" (One Small Step) и "Выходные" (Weekends).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.