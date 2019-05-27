Россия будет и далее поддерживать Кубу как стратегического партнера на мировой арене. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотел бы сейчас, в 2019 году, когда исполняется 60 лет победе Кубинской революции, подтвердить в очередной раз, что мы будем и впредь поддерживать нашего стратегического союзника, с которым нас связывает общая история, приверженность принципам международного права, принципам суверенного равенства государств", - подчеркнул он.

Как указал Лавров, Москва ценит доверительный внешнеполитический диалог с Гаваной в рамках стратегического партнерства, которое развивается по всем направлениям. "Сегодня мы подпишем очередной план консультаций на 2020-2022 годы, который позволит задать верный тон и ритм консультациям между двумя внешнеполитическими ведомствами", - сообщил он.

Лавров отметил, что Россия готова оказать помощь в развитии наиболее наукоемких и технологически развитых отраслей экономики Кубы. По его словам, деятельность российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству "демонстрирует свою эффективность, помогая многоплановому и бесперебойному развитию двусторонних связей в материальной области".

"В контексте продвижения задач, которые поставлены нашими кубинскими друзьями по развитию своей страны, российские компании участвуют в реализации крупномасштабных долгосрочных проектов в энергетике, металлургии, в сфере транспортной инфраструктуры, в поставках автомобилей и железнодорожной техники, в области сельскохозяйственной и легкой промышленности, - отметил глава МИД РФ. - У нас позитивные планы на будущее по всем указанным направлениям, а также в сферах здравоохранения, биофармацевтики, информационно-коммуникационных технологий, в сфере мирного атома и сотрудничества по мирному освоению космоса".

В заключение Лавров напомнил, что в ноябре отмечается 500-летие Гаваны. "Это большой праздник для наших кубинских друзей, и российские деятели культуры и искусства примут активное участие в торжествах, посвященных этому юбилею", - отметил он.