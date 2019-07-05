Американская компания SpaceХ могла потерять более трех из шестидесяти запущенных в мае спутников системы Starlink. Об этом пишет в Twitter американский астроном Джонатан Макдауэлл, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным ученого, восемь космических аппаратов Starlink двигаются по аномальным траекториям, тогда как остальные практически вышли на расчетные орбиты.

Спутники Starlink запущены в мае ракетой Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету.

Программа Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров - 7518 аппаратов. Масса каждого спутника - 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

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