Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае. Об этом сообщает Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во время концерта в отеле Clavichord Signature. Найду выступал последним. Внезапно он признался зрителям, что чувствует нарастающее беспокойство, начал задыхаться и присел на стоящую на сцене скамейку. Затем комик упал на пол.

По словам очевидцев, большинство зрителей решили, что происходящее - часть шоу. Однако уже через три минуты на сцену бросились сотрудники отеля, которые стали оказывать комику первую помощь.

Приехавшие на вызов врачи скорой также попытались провести непрямой массаж сердца и вколоть адреналин, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Найду было 36 лет, профессионально стендапом он занимался последние пять лет.



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