https://news.day.az/world/1145678.html В Турции предотвращен теракт
В Турции предотвращен теракт
В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции обезврежен террорист-смертник. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Террорист был обезврежен в ходе спецоперации, проведенной в городе Эйубийе.
По данным СМИ, он был членом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).
О деталях операции не сообщается.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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