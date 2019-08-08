В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции обезврежен террорист-смертник. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Террорист был обезврежен в ходе спецоперации, проведенной в городе Эйубийе.

По данным СМИ, он был членом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

О деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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