Турецкая Анталья в этом году приняла рекордное число иностранных туристов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Hürriyet.

"Популярные туристические центры Турции в Анталье в период с 1 января по 22 августа 2019 года приняли более 10 миллионов иностранных туристов, что на 17,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда поток гостей из-за рубежа составил 8,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.

По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели "побили рекорд всех времен".

"Что касается стран, то самое большое число туристов приезжает из России, Германия заняла второе место, Украина - третье", - уточнили в издании.

Президент ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькай Атмак отметил, что более точные итоги можно будет подвести в конце месяца.

"Наша цель состоит в том, чтобы принять 16 миллионов туристов в этом году", - сказал он и напомнил, что в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.

"В августе наши курорты заполнены, и мы надеемся, что в сентябре спрос сохранится, а все рынки будут продолжать расти. Мы рассчитывали на увеличение доходов от иностранных туристов на 10% и уже получили рост примерно на 8-10%. Надеемся, что такая динамика сохраниться в сентябре", - уточнил Атмак.

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