В английском городе Дагенхам у женщины на три минуты остановилось сердце после укуса комара. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летняя Ким Робинсон (Kim Robinson) вспоминает, как почувствовала острую боль в правой лодыжке от укуса насекомого. "Место укуса чесалось, а на следующий день воспалилось, - рассказывает она. - Но я не придавала этому особого значения. Мне казалось, что я приму антибиотик, и все пройдет".

С каждым днем нога продолжала воспаляться, и в какой-то момент Робинсон стало тяжело ходить.

"Я все время теряла сознание", - объяснила она. Тогда женщина обратилась в больницу, где у нее обнаружили некротический фасциит - инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Врачи предупредили, что больная нуждается в срочной операции и рискует остаться без ноги.

Из-за заражения у британки развился сепсис. В ходе операции ухудшилось состояние ее легкого, и остановилось сердце. Ее вынужденно ввели в искусственную кому на пять дней. "Я проснулась и не осознавала, что была в коме, - призналась Робинсон. - Когда мой бывший возлюбленный показал дату на календаре, я испытала шок".

В процессе реабилитации пациентке пришлось учиться разговаривать и ходить. Робинсон пробыла в больнице пять недель, после чего ее перевезли в другое медицинское учреждение для пересадки кожи на ноге. "Так страшно, что все началось из-за простого комариного укуса. Я очень жалею, что не сразу обратилась к врачам. Теперь мои дети носят противомоскитные пластыри на руках",. - заключила Робинсон.

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