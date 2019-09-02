Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Власти Великобритании рассматривают возможность повышения разведывательного потенциала в Персидском заливе с помощью переброски беспилотников в этот регион. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times со ссылкой на командора Дина Бассетта.
"За последние пару месяцев мы увидели серьезные изменения в области безопасности в этом районе... Я могу подтвердить, что Великобритания активно рассматривает вопрос об усилении возможностей воздушного наблюдения в данной местности", - приводит издание слова Бассетта.
По словам командора, для наблюдения могут быть привлечены беспилотники, самолеты морского патрулирования, корабли или вертолеты.
Как отмечает газета, Британия может, в частности, перебросить в район Персидского залива БПЛА, размещенные в Кувейте для наблюдения за террористической группировкой "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.
В настоящее время корабли ВМС Британии Kent и Defender направляются к эсминцам Montrose и Duncan для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
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