Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов приобрел себе в центре Москвы квартиру стоимостью 200 миллионов рублей (более пяти миллионов манатов).



Жилье Гасанова в своем ролике показал гуру в сфере недвижимости в России Вадим Богач, который разместил очередной выпуск своей передачи в YouTube.



Новая квартира Гасанова расположена в Центральном административном округе Москвы, на Арбате, где проживают многие российские актеры и музыканты, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik.az.



"Мне с первого дня, как я сюда переехал, все понравилось. Квартира оформлена в стиле яхты. Она вся из дерева, даже обоев здесь нет. Я видел много квартир, но именно эта больше всего пришлась мне по душе. Ее площадь составляет 128 квадратных метров. Думаю, мне этого достаточно, так как живу я один. Я кайфую от своего дома", - признался Гасанов.



Блогер не отрицает, что ему трудно одному, поэтому он очень хочет создать семью. Гасанов мечтает в будущем купить двухэтажную виллу.

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