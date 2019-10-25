Компания Facebook объявила о запуске новостной вкладки, за подборку контента в которой отвечают преимущественно не компьютерные алгоритмы, а журналисты. Пока Facebook News функционирует в тестовом режиме и доступен всего нескольким сотням тысяч пользователей в США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Содержимое нового раздела формируется, исходя из того, чем интересуется и на что подписан пользователь. Как говорят в Facebook, читатели могут знакомиться как с новостными сюжетами и репортажами в своем городе, так и с "самыми релевантными новостями внутри страны за день", подписываться на отдельные рубрики (бизнес, развлечения, наука и так далее) и издателей, а также скрывать неинтересные публикации и подключать платные подписки.

Контент, который попадает в Facebook News, проходит строгую проверку. Представители компании обещают, что в новый раздел будут допущены только те издания, которые избегают кликбейта и "желтых" заголовков, не распространяют ненавистнические высказывания и дезинформацию, проверяют факты и соблюдают внутреннюю политику Facebook.

Первым Facebook News откроют жителям крупных городов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфию, Майами, Хьюстон, Атланту и Бостон. Местные газеты, распространяемые в этих районах, получат приоритетный доступ к новостной платформе. Полноценный запуск Facebook News намечен на следующий год.

Идею создать в социальной сети новую вкладку, на которой будет агрегироваться "больше высококачественных новостей", высказал глава компании Марк Цукерберг этой весной. Он говорил, что новый раздел подойдет "пользователям, которые хотят больше новостного контента", а его компания "сможет заключать прямые контракты с издателями, заботясь о доступности их контента, если он высокого качества".

Предполагается, что кураторы-журналисты помогут избежать алгоритмической и политической предвзятости, в которой часто обвиняют Facebook. Журналисты также помогают отбирать качественный контент для новостного сервиса Apple News. Собственная редакционная команда есть и у социальной сети LinkedIn.

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