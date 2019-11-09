Бразилия готова вести диалог с ОПЕК о будущем энергетической отрасли, но не заинтересована в присоединении к картелю, чтобы устанавливать цены и ограничивать производство, заявил агентству Рейтер министр экономики страны Пауло Гуэдес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы должны быть там для обсуждений и получения информации ... но оказывать давление на западные демократии с помощью нефтяного кризиса ... Ни за что! У президента Болсонару есть принципы и ценности, и он не променяет их на пригоршню наличных", - приводит агентство слова Гуэдеса.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК. По его мнению, у Бразилии есть для этого потенциал, так как на ее территории находятся большие запасы нефти.

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