https://news.day.az/world/1174006.html Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК
Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК
Бразилия готова вести диалог с ОПЕК о будущем энергетической отрасли, но не заинтересована в присоединении к картелю, чтобы устанавливать цены и ограничивать производство, заявил агентству Рейтер министр экономики страны Пауло Гуэдес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вы должны быть там для обсуждений и получения информации ... но оказывать давление на западные демократии с помощью нефтяного кризиса ... Ни за что! У президента Болсонару есть принципы и ценности, и он не променяет их на пригоршню наличных", - приводит агентство слова Гуэдеса.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК. По его мнению, у Бразилии есть для этого потенциал, так как на ее территории находятся большие запасы нефти.
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