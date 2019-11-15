Иран с 15 ноября ввел квоты на розничные продажи бензина, а также повысил на него цены. Об этом говорится в сообщении Национальной компании по распределению нефтепродукции Ирана (NIOPDC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, владельцы частных транспортных средств смогут в месяц приобрести 60 литров бензина, владельцы двухтопливных автомобилей - 30 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров бензина и в два раза меньше топлива для двухтопливных автомобилей. Для мотоциклистов по квотированной цене предусмотрено 25 литров бензина. Есть квоты для грузовых автомобилей и скорой помощи.



При этом стоимость литра бензина в рамках квоты выросла на 50%, до 15 тысяч иранских риалов за литр (около 13 американских центов за литр). Каждый дополнительный литр бензина, то есть вне квоты, стоит дороже - 30 тысяч риалов за литр.

Иран является страной с одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с переработкой нефти до недавнего времени был вынужден экспортировать бензин в страну. Однако, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в начале 2019 года, страна более не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осени 2018 года. Сам же Иран, по его словам, мог бы уже экспортировать переработанное топливо.

Предыдущий раз квотирование на бензин вводилось при президенте Махмуде Ахмадинежаде.

