Армения за фашизм: Ереван отказался возбудить дело по факту осквернения памятника Грибоедову

Армения открыто демонстрирует фашистскую сущность своего государства и идеологии. Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но у армян происходит героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами. Ненависть, мелкая месть и русофобия - вот настоящее отношение армян к России.

Так, уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову возбуждено не будет.

О этом сообщил в субботу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян, передает Day.Az.

В начале декабря прошлого года сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" в Армавире доски в честь Гарегина Нжде, который является фашистом, но в Армении почему-то считается национальным героем.

"В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - сказал Габриелян. По мнению властей, деяния Арутюняна предполагают всего лишь административную ответственность.

Напомним, что в Армавире была закрашена, а потом демонтирована памятная табличка, установленная на территории местной армянской церкви в честь пособника нацистов, "героя" Армении Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна). Мемориальная табличка в честь кровавого Нжде была установлена в 2012 году. На этот вопиющий факт неуважения к памяти десятков миллионов людей, павших в борьбе с фашизмом, долгое время не обращалось внимание, пока три года назад в Ереване не был установлен памятник этому нацистскому пособнику.