Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе
Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, заявление которого приводит агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам (Ирану и Украине - ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резаифар.
По его словам, Boeing был застрахован одной из украинских компаний, которая покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их вещам. Однако страховка распространяется на авиакатастрофы, произошедшие по ошибке пилотов, и такие аварии, как "крушение из-за того, что самолет врезался в гору". Таким образом, в данном случае необходимо провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.
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