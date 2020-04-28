Советник минздрава Испании расплакалась, зачитывая имена врачей, погибших от COVID-19

Советник министра здравоохранения Испании Вероника Касадо заплакала, зачитывая имена умерших врачей, боровшихся с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эмоциональное видео опубликовали в Twitter-аккаунте канала ABC News.

На заседании Касадо начала зачитывать имена медиков, которые скончались от COVID-19, но не смогла справиться со своими эмоциями. Когда ей предложили прерваться, она сказала, что обязана дочитать имена до конца.

В Испании за минувшие сутки было выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период эпидемии число заболевших достигло 210 733. Всего скончались 23 822 пациента.

По последним подсчетам, во всем мире установлено более 2,8 миллиона случаев заражения, умерли более 198 тысяч заболевших.