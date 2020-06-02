Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.

Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.

Всего в России умерли 1,19% всех заразившихся против 1,17%.