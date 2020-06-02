https://news.day.az/world/1240503.html Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.
Всего в России умерли 1,19% всех заразившихся против 1,17%.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре