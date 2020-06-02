Полиция в Вашингтоне разогнала протестующих слезоточивым газом

В Вашингтоне полиция разогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, об этом сообщает CNN.

В Вашингтоне полиция разогнала протестующих из сквера возле Белого дома с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Об этом сообщает CNN.

В Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Массовые протесты в США продолжаются с 26 мая. Их спровоцировала смерть афроамериканца Джоржда Флойда во время задержания в городе Миннеаполис. Сначала акции против полицейского расизма и насилия проходили в самом Миннеаполисе, затем распространились на другие города. Они сопровождаются столкновениями с полицией и погромами. Во многих городах введен комендантский час, задействована Национальная гвардия.

Джордж Флойд умер после того, как сотрудник полиции более 8 минут стоял коленом на его шее, прижимая ее к земле. Полицейский задержан, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Первая экспертиза показала, что причиной его смерти могло стать сочетание факторов: болезни сердца, удушающий прием и наличие интоксикантов в организме. Вторая экспертиза, которую заказали родственники Флойда, пришла к выводу, что он погиб от недостатка кислорода.