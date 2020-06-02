Шестой день беспорядков в США - последние подробности

Асфиксия стала причиной смерти Джорджа Флойда, 46-летнего жителя Миннеаполиса. Такой вывод содержится в независимой экспертизе, о которой в понедельник вечером сообщил адвокат семьи погибшего.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, муниципальные службы Вашингтона и десятка других городов США в понедельник приводили улицы в порядок после очередной ночи массовых протестов - шестой подряд. Введённый в столице комендантский час не помог: вид погружённого во тьму Белого дома, в окружении языков пламени, останется у многих в памяти. В понедельник вечером власти Нью-Йорка объявили о введении комендантского часа.

После того, как 25 мая погиб при задержании чернокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд, сотни тысяч манифестантов вышли на улицы 140 американских городов. Отстранение от дел, а позже и арест Дерека Шовина - белого полицейского, которые прижимал Флойда к земле, не успокоили страсти. Демонстранты в самых разных городах продолжают требовать правосудия и наказания для всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, которое стоило Джорджу Флойду жизни.

Обозреватели отмечают, что таких ожесточённых столкновений в США не было с 60-х годов. В ночь с пятницы на субботу Дональда Трампа переправили в подземный бункер, по информации "Нью-Йорк таймс", чтобы укрыть от гнева участников акций протеста.

Президент США, после встречи с главами Пентагона и Минюста, принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране. Представительница Белого дома подчеркнула, что федеральные власти призывают губернаторов штатов активнее задействовать национальную гвардию. В настоящее время 17 тысяч бойцов нацгвардии развернуты в 24 штатах.

По данным телекомпания NBC, в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган, Оклахома, Техас в мирных акциях протеста приняли участие полицейские.