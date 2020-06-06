Предвыборная гонка в США: Байден получил необходимое для выдвижения число голосов

По данным американских СМИ, бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По результатам первичных выборов, которые прошли в минувший вторник в ряде американских штатов, сейчас у Джозефа Байдена 1 993 голоса, а для того, чтобы стать кандидатом на высший государственный пост, в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса у Джозефа Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты, но нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было. Из-за пандемии коронавируса национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента должны назвать кандидатом на пост президента США, перенесен на 17-20 августа.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов съезда Республиканской партии для выдвижения кандидатом на президентских выборах, передает ТАСС.

Выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года.