В России разработали первую в мире систему "воздушного минирования" против БЛА

Первая в мире система "воздушного минирования", предназначенная для поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) барражирующими боеприпасами, разработана в России. Об этом в воскресенье в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1" сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основой новой системы является барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. "Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов", - заявил Захаров.

По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и "Ланцет" способен поразить их. "Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем", - добавил Захаров.

В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.