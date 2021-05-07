Эрдоган о восстановлении связей с Египтом

"Мы очень хорошо относимся к египетскому народу, хотим восстановить былое историческое единство между египетским и турецким народами".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция является сторонником солидарности с Египтом в вопросах двусторонних связей и региональных проблем, в этом плане проведение официальных встреч с Египтом будет продолжено: "Начался новый этап. Были начаты переговоры сперва на уровне министров национальной безопасности, затем на уровне министров иностранных дел. Эти переговоры будут расширены и продолжены".