https://news.day.az/world/1340860.html Эрдоган о восстановлении связей с Египтом -
Эрдоган о восстановлении связей с Египтом -
"Мы очень хорошо относимся к египетскому народу, хотим восстановить былое историческое единство между египетским и турецким народами".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза.
Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция является сторонником солидарности с Египтом в вопросах двусторонних связей и региональных проблем, в этом плане проведение официальных встреч с Египтом будет продолжено: "Начался новый этап. Были начаты переговоры сперва на уровне министров национальной безопасности, затем на уровне министров иностранных дел. Эти переговоры будут расширены и продолжены".
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