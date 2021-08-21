Меркель назвала будущего канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она напомнила, что это первые выборы с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание. За 72-летнюю историю ФРГ в партии ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет.

"Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом - будущим канцлером Федеративной Республики Германия", - сказала Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

Канцлер добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики. Помимо Лашета в выборах принимают участие Анналена Бербок - от "зеленых", Олаф Шольц - от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Фото: Hannibal Hanschke/Pool/Reuters