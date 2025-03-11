https://news.day.az/azerinews/1736042.html Prezident İlham Əliyevin Şimali Makedoniya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Şimali Makedoniya Respublikasının Prezidenti Qordana Silyanovska-Davkova ilə təkbətək görüşü olub.
Prezident İlham Əliyevin Şimali Makedoniya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Şimali Makedoniya Respublikasının Prezidenti Qordana Silyanovska-Davkova ilə təkbətək görüşü olub.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
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