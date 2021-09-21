Противники вакцинации закидали бутылками полицейских в Австралии

Несколько сотен противников вакцинации и карантина участвуют в массовой акции протеста в центре Мельбурна. Об этом сообщает Sky News Australia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протестующие шли от здания профсоюза строителей штата Виктория к региональному парламенту. Их маршрут патрулировала полиция.

Участники пикета несли плакаты с оскорбительными надписями и выкрикивали лозунги с требованием свободы от любых ограничений и отказа от обязательной вакцинации.

Протестующие устроили стычки с полицией. Они забрасывали правоохранителей сигнальными ракетами и бутылками с водой.

Акции проходят в Мельбурне с 18 сентября, после введения властями региона ограничений в отношении сотрудников строительной отрасли. По решению штата, строители должны в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса, чтобы вернуться к работе.