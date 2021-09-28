https://news.day.az/world/1385044.html Автомобиль влетел в столб в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО
Автомобиль влетел в столб в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Махачкале два человека пострадали в ДТП, когда автомобиль влетел в столб.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на улице Акушинского.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видны серьезные повреждения, которые получила машина.
Пассажира и водителя транспортного средства доставили в больницу с травмами средней тяжести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре