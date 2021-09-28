Автомобиль влетел в столб в Махачкале, есть пострадавшие

В Махачкале два человека пострадали в ДТП, когда автомобиль влетел в столб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на улице Акушинского.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видны серьезные повреждения, которые получила машина.

Пассажира и водителя транспортного средства доставили в больницу с травмами средней тяжести.