Эрдоган на саммите G20 призвал создать рабочую группу по Афганистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану предложил сформировать специальную рабочую группу по решению проблем этой страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает турецкая газета "Хюрриет".

"Я предлагаю создать рабочую группу в составе G20 с целью добиться системного решения этой проблемы. Как Турция, мы стремимся к лидерству в такой группе", - приводит газета слова Эрдогана в ходе встречи.

Кроме того, турецкий президент подчеркнул, что безопасность и стабильность Афганистана чрезвычайно важны не только для региона, но и для всего мира. В связи с этим он призвал международное сообщество реагировать на все проблемы, вытекающие из неопределенной ситуации в стране.

"Международное сообщество не может себе позволить повернуться спиной к афганскому народу и оставить его на произвол судьбы", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, одной из проблем, которые могут появиться из-за ситуации в стране, может стать новая волна иммигрантов. "Следует осознавать: миграционное давление, которое будет ощущаться Турцией от ее южных до восточных границ, неизбежно и для европейских стран", - отметил Эрдоган.

В Италии во вторник стартовал внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану. Саммит созван по инициативе председательствующей в "двадцатке" Италии. По итогам встречи председатель совета министров Италии Марио Драги проведет пресс-конференцию.