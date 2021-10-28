Мертвое море высыхает, оставляя за собой дыры в земле

C 1960 года площадь Мертвого моря сократилась на треть. Ежегодно вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю, пронизанную зияющими дырами. Глубинка воронки может превышать 10 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным израильских геологов, сегодня побережье Мертвого моря усеяно тысячами таких провалов в земле, которые служат прямым свидетельством пагубного вмешательства человека в природные процессы.

Израиль и Иордания изменяли русло реки Иордан для сельскохозяйственных нужд и получения питьевой воды. И глобальное потепление климата ускоряет высыхание Мертвого моря.