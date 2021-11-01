Мужчина, напавший с ножом на пассажиров в Токио, раскрыл свой мотив

В городе Тефу префектуры Токио 24-летний Кета Хаттори напал с ножом на пассажиров поезда, так как хотел "исполнить свою мечту" и быть приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти", - приводит агентство показания Хаттори.

Мужчина в фиолетово-зеленом костюме начал размахивать ножом в вагоне поезда и попытался устроить там пожар. Он разлил в вагоне горючую жидкость и попытался ее поджечь. Некоторые пользователи сети отметили, что внешний вид нападавшего напоминает Джокера - персонажа из вселенной DC.

Полиция Токио задержала Хаттори непосредственно на месте происшествия, где он курил, ожидая прибытия правоохранительных органов. По последней информации, в результате нападения ранения получили 17 человек.