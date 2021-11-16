В Египте нашли потерянный храм Солнца

Команда археологов обнаружила под руинами храма бога Солнца Ра в местности Абу-Гораб неподалеку от храмового комплекса Абусир в Египте руины еще одного храма того же назначения, сообщает The Telegraph со ссылкой на одного из членов исследовательской группы, сотрудника Института средиземноморских и ближневосточных исследований Польской академии наук Массимилиано Нуццоло, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы знали, что под каменным храмом (фараона V династии - прим. "Ленты.ру") Ниусерра что-то было, но мы не знали, предыдущая ли это стадия строительства того же храма или же это новый храм", - цитирует издание археолога. Первоначальные раскопки показали, что под храмом находится более старый фундамент из глинобитных кирпичей - что свидетельствует о том, что на этом месте ранее находилось другое здание. Дальнейшая очистка места от песка и мусора позволила найти основание колонны из белого известняка, указывавшей на то, что здание было, по словам Нуццоло, "весьма впечатляющим".

Окончательно убедиться, что это еще один "солнечный" храм, исследователям позволило обнаружение нескольких пивных кувшинов, заполненных грязью. Они служили ритуальным даром в самых священных для египтян местах - что позволяет, по словам исследователей, уверенно говорить, что обнаруженный объект является храмом. "Теперь есть много доказательств того, что мы раскапываем здесь один из потерянных храмов Солнца", - подчеркивает Нуццоло. По мнению археологов, их находка - одна из самых значимых за последние 50 лет.

Кто построил этот храм, остается неизвестным. По мнению археологов, это, вероятнее всего, был один из фараонов V династии, правившей Египтом в XXV - XXIV веках до нашей эры вслед за "фараонами-строителями" пирамид из IV династии. Из письменных источников известно о существовании построенных ими шести храмов бога Солнца, каждый из которых имел собственное имя. До сих пор были найдены только храм, построенный Ниусерра, и храм, возведенный основателем династии - Усеркафом. В каждом из них был большой двор с колонной, выравненной по оси восток-запад, и большой обелиск, посвященный богу Ра. Считается, что храмы служили цели обожествления фараонов, во время правления которых почитание Ра заметно усилилось.