В Аргентине после убийства подростка полицейским начались беспорядки

В аргентинском городе Мирамар 10 декабря произошли столкновения местных жителей с полицией. Беспорядки начались после того, как в пятницу около 4 часов утра полицейский смертельно ранил 16-летнего Лусиано Оливеру..

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, трагический инцидент произошел, когда подросток ночью возвращался домой на мотоцикле. По словам полицейских, патрулировавших улицы, Оливера не отреагировал на требования стражей порядка остановиться. Один из правоохранителей выстрелил и смертельно ранил молодого человека.

Как заявил министр безопасности провинции Буэнос-Айрес, выстрел был сделан случайно, а стрелявшего сразу задержали его же коллеги.

Утром родственники погибшего и жители города собрались на одной из улиц, чтобы потребовать тщательного расследования случившегося. Протесты, которые начинались мирно, через некоторое время переросли в противостояние. Участники акции начали бросать в полицейских камни. Правоохранителям пришлось применить резиновые пули.