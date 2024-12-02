Фонд для возмещения потерь и ущерба начал свою работу благодаря лидерству Азербайджана на COP29 - La Gazette du Caucase

Введение в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба на COP29 стало историческим поворотным моментом в глобальной климатической политике, пишет французская онлайн-газета La Gazette du Caucase, передает Day.Az.

В статье это долгожданное достижение описывается как "значительный шаг вперед для развивающихся стран, малых островных государств и уязвимых сообществ, которые непропорционально сильно страдают от усиливающихся последствий изменения климата".

"Создание Фонда под руководством Азербайджана, председательствующего на COP29, стало мощным выражением глобальной солидарности. Эта веха дает надежду на более инклюзивные и эффективные решения климатического неравенства", - отмечает La Gazette.

В публикации подчеркивается, что основа для создания Фонда для возмещения потерь и ущерба была заложена на COP27 в Египте, когда страны достигли исторического соглашения о компенсации государствам, наиболее пострадавшим от климатических катастроф. Однако, как замечает газета, "сохранялся скептицизм, смогут ли финансовые обязательства и политическая воля преобразоваться в реальные действия". COP28 в ОАЭ стало важным этапом, но, как утверждается в статье, "именно COP29 под председательством Азербайджана позволила полностью запустить работу Фонда".

La Gazette подчеркивает, что Фонда для возмещения потерь и ущерба - это не просто финансовый инструмент, а "признание исторической несправедливости". Развитые страны, которые внесли наибольший вклад в выбросы парниковых газов, теперь несут ответственность через механизмы перераспределения ресурсов в пользу стран, наиболее пострадавших от таких бедствий, как ураганы, наводнения и засухи.

"Внимание Президента Ильхама Алиева к проблемам малых островных государств и наименее развитых стран подчеркивает стремление Азербайджана к равенству и инклюзивности", - пишет газета. Ожидается, что с 2025 года Фонд начнет финансировать проекты по повышению устойчивости к изменению климата, включая восстановление разрушенной инфраструктуры, помощь перемещенным лицам и усиление адаптационного потенциала в уязвимых регионах.

La Gazette du Caucase также отмечает потенциал Фонда в стимулировании инновационных финансовых механизмов. Сотрудничество с частным сектором, государствами и многосторонними организациями может позволить Фонду мобилизовать дополнительные ресурсы, используя такие инструменты, как "зеленые" облигации и климатическое страхование, что обеспечит более комплексный подход к борьбе с потерями и ущербом.

"Это достижение вселяет надежду в страны, борющиеся с разрушительными последствиями изменения климата", - пишет La Gazette du Caucase. При этом издание признает, что, несмотря на важность введения Фонда в действие, еще многое предстоит сделать.

В заключение La Gazette du Caucase подчеркивает: Фонд для возмещения потерь и ущерба - это "коллективное признание того, что те, кто меньше всего несет ответственности за климатический кризис, не должны нести его последствия в одиночку".