Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики - Дня Республики.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.