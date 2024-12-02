https://news.day.az/officialchronicle/1712095.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики - Дня Республики, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики - Дня Республики.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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