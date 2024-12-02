https://news.day.az/society/1712097.html Скончался владелец известного дома торжеств - ФОТО Скончался владелец сети ресторанов "Tural" и банкетного зала "Sevən Ürəklər" Гюлахмед Гарибов. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Гарибов долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронили на Ясамальском кладбище.
Скончался владелец известного дома торжеств - ФОТО
Скончался владелец сети ресторанов "Tural" и банкетного зала "Sevən Ürəklər" Гюлахмед Гарибов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Гарибов долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Его похоронили на Ясамальском кладбище.
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