Скончался владелец известного дома торжеств

Скончался владелец сети ресторанов "Tural" и банкетного зала "Sevən Ürəklər" Гюлахмед Гарибов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Гарибов долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Его похоронили на Ясамальском кладбище.