Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и ОАЭ создает хорошую основу для расширения сотрудничества

Политический диалог между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами создает хорошую основу для расширения сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, направленном Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов - Дня независимости.

"Межгосударственные отношения Азербайджан-ОАЭ, построенные на братстве, взаимном уважении, доверии и поддержке, в настоящее время динамично и всесторонне развиваются. Наш активный политический диалог создает хорошую основу для дальнейшего расширения нашего сотрудничества во всех сферах. Два Ваших визита в Азербайджан в текущем году говорят о высоком уровне наших братских отношений.

В последнее время отношения между нашими странами вступили на качественно новый этап, определены новые направления развития сотрудничества. Важные шаги, которые мы предпринимаем в энергетическом секторе, в частности в сфере зеленой энергии, вызывают удовлетворение. В этой связи хотел бы отдельно подчеркнуть эффективную деятельность компании Masdar Вашей страны в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане", - говорится в поздравительном письме.