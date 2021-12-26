В Нью-Дели вводят комендантский час

Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал India TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.

За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей. В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом "омикрон".

В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6 987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.

Власти Индии опасаются новой волны заболеваемости из-за омикрон-штамма. Центральное правительство попросило штаты и союзные территории создать оперативные штабы и принять ряд превентивных мер по сдерживанию распространения инфекции. Местные эксперты прогнозируют возможность резкого роста темпов распространения омикрон-штамма в Индии в январе и феврале следующего года.