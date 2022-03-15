В Мексике в заброшенных домах нашли останки 26 человек

Мексиканские общественные организации, занимающиеся поиском пропавших без вести, обнаружили останки 26 человек в штате Сонора на севере Мексики. Об этом рассказали на телеканале Televisa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тела находились в тайных захоронениях во дворах заброшенных домов в районе города Сьюдад-Обрегон. Сейчас власти заняты проведением лабораторных исследований. Возможно, с их помощью удастся установить личности погибших.

По предварительным данным, жертвы связаны с деятельностью организованных преступных сообществ.

Отмечается, что Сьюдад-Обрегон занял второе место в рейтинге 50 самых опасных городов мира за 2021 год, согласно списку мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции".

Самым опасным назван населенный пункт Самора в штате Мичоакан.

По официальным данным, в 2021 году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек.